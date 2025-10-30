 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 142,36
-0,71%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

France : la consommation des ménages en hausse en septembre
information fournie par AOF 30/10/2025 à 09:44

(AOF) - En septembre, les dépenses de consommation des ménages en biens augmentent de nouveau sur un mois (+0,3 % en volume, après +0,2 % en août 2025 – données révisées), fait savoir l'Insee. La consommation d’énergie repart à la hausse (+0,5 %, après -0,1 %), comme la consommation alimentaire (+0,2 % après -0,1 %), tandis que la consommation de biens fabriqués ralentit (+0,3 %, après +0,5 %).

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank