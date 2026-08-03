France : la conjoncture manufacturière se dégrade en juillet

L'indice PMI S&P Global des directeurs d'achat pour l'industrie manufacturière française s'est replié de 51,2 en juin à 49,8 en juillet, signalant ainsi une dégradation de la conjoncture du secteur manufacturier français le mois dernier.

Pour un 3e mois consécutif, les données mettent en évidence une baisse du volume global des nouvelles commandes. La demande étrangère s'est révélée particulièrement fragile, les nouvelles affaires à l'export ayant enregistré leur plus fort repli depuis un an.

Les fabricants français ont, par conséquent, réduit leurs volumes de production au début du 3e trimestre. Le rythme de la contraction s'est également accéléré, tout en restant modéré dans l'ensemble, et le volume du travail en cours a diminué.

Néanmoins, ils ont renforcé leurs effectifs en juillet, le taux de croissance de l'emploi ayant par ailleurs atteint son plus haut niveau depuis décembre dernier. Leurs perspectives d'activité pour les douze prochains mois se sont également améliorées.