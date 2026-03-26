France-La confiance des ménages se replie comme prévu en mars

La confiance des ménages en France s'est repliée comme anticipé en mars, montre l'enquête mensuelle de conjoncture publiée jeudi par l'Insee.

L'indicateur qui synthétise cette confiance ressort à 89 en mars après 91 en février, ont révélé les données.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur un recul de l'indice, à 89 en mars.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)