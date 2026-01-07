France : la confiance des ménages remonte un peu en décembre
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 08:52
"Le solde d'opinion relatif à l'opportunité d'épargner atteint un nouveau maximum historique ce mois-ci", met en avant l'Insee, alors pourtant que l'opinion des ménages concernant leur capacité d'épargne, actuelle et future, continue de se dégrader.
L'opinion des ménages sur le niveau de vie passé en France rebondit, le solde d'opinion associé gagnant 4 points, et leurs craintes concernant l'évolution du chômage baissent de nouveau, le solde correspondant perdant 2 points.
