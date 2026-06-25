 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France-La confiance des ménages en hausse en juin
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 08:47

(Répétition titre)

La confiance des ménages en France a augmenté plus que prévu en juin, montre l'enquête mensuelle de conjoncture publiée jeudi par l'Insee.

L'indicateur qui synthétise cette confiance ressort à 84 en juin après 82 en mai ont révélé les données.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une progression de l'indice, à 83 en juin.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 25.06.2026 09:04 

    (Actualisé avec H&M et easyJet) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse ... Lire la suite

  • ( AFP / THOMAS SAMSON )
    Achats du secteur public : le Medef demande une enquête de la Cour des comptes sur les retards de paiement
    information fournie par Boursorama avec Media Services 25.06.2026 08:57 

    Le respect des délais de paiement constitue à "un facteur essentiel de compétitivité pour les entreprises", souligne le patronat. Plus de vingt jours de retard en moyenne et parfois jusqu'à 300 jours. Les délais de paiement des acheteurs publics fragilise la trésorerie ... Lire la suite

  • Un bombardier d'eau Dash de la Sécurité civile au-dessus d'un feu de forêt dans le Morbihan, le 17 juillet 2025 ( AFP / Damien MEYER )
    Canicule: les feux de forêt gagnent de nouveaux territoires
    information fournie par AFP 25.06.2026 08:53 

    "Nous n'avons jamais connu ça dans l'Allier, même en plein coeur de l'été", déplore Philippe Sansa, directeur du service d'incendie et de secours (SDIS) de ce département. Les pompiers font en effet face à des feux de forêt sur de nouveaux territoires, traditionnellement ... Lire la suite

  • Des jumelles de vision nocturne. Exosens fournit les tubes des JVN. (Crédit: / Adobe Stock)
    Exosens obtient un financement de la BEI
    information fournie par Zonebourse 25.06.2026 08:43 

    La société de haute technologie spécialisée dans les technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie a annoncé l'obtention d'une facilité de financement de 140 millions d'euros auprès de la Banque européenne d'investissement. Ce financement, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
72,69 -0,62%
2CRSI
27,86 +4,74%
SOITEC
113,1 +5,41%
CAC 40
8 377,17 -0,10%
Or
3 983,07 -0,44%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank