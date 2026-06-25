France-La confiance des ménages en hausse en juin

(Répétition titre)
La confiance des ménages en France a augmenté plus que prévu en juin, montre l'enquête mensuelle de conjoncture publiée jeudi par l'Insee.
L'indicateur qui synthétise cette confiance ressort à 84 en juin après 82 en mai ont révélé les données.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une progression de l'indice, à 83 en juin.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)
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