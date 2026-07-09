France-La BdF prévoit un rebond de la croissance au T2 malgré la canicule

* La croissance du PIB au T2 estimée à 0,2%

* L'activité des entreprises s'est maintenue malgré la canicule

* Rebond en juin dans l'industrie, les services et le bâtiment

La Banque de France a revu à la hausse sa prévision de croissance économique de la France pour le deuxième trimestre, la ramenant à 0,2% contre un chiffre stable précédemment, montrent ses nouvelles projections publiées jeudi.

La deuxième économie de la zone euro devrait avoir accéléré sur la période avril-juin grâce à un renforcement de l'activité le mois dernier dans l'ensemble de l'industrie et un rebond dans les services et la construction, indique la BdF à l'issue d'une enquête auprès de 8.500 entreprises.

Après un mois de mai faible, marqué par de nombreux jours fériés, les entreprises sont globalement parvenues à maintenir leur activité en juin malgré une vague de chaleur record à la fin du mois dernier, en adaptant notamment les horaires de travail.

Si les températures extrêmes ont ralenti certains chantiers de construction et entraîné des modifications de calendriers dans la production des usines, les entreprises ont généralement évité des perturbations importantes, précise la banque centrale française.

Dans le secteur des services, la canicule a même permis à certains secteurs comme l'hôtellerie de tirer leur épingle du jeu, en stimulant la demande des clients à la recherche de chambres climatisées.

La vague de chaleur a "accéléré l'installation des systèmes de climatisation (bureaux et bâtiments publics, tels que les crèches ou les garderies)", note la BdF.

Tout cela a permis au produit intérieur brut de la France de probablement se redresser au deuxième trimestre après une contraction de 0,1% sur les trois mois précédents, estime la Banque de France, qui tablait initialement sur un chiffre stable sur la période avril-juin.

L'amélioration a été principalement portée par les services marchands.

"Les indices de chiffre d'affaires dans les services, publiés par l'Insee fin juin, font en effet état d'une nette hausse de l'activité dans les services aux ménages, l'information-communication, l'hébergement-restauration et les transports", écrit la BdF.

Le secteur manufacturier est resté un moteur de croissance, tandis que le secteur de la construction devrait de nouveau reculer au cours du trimestre.

L'enquête de la BdF montre également un net raffermissement de l'activité dans l'industrie en juin et un rebond dans les services et la construction. Les commandes dans le secteur manufacturier devraient globalement se rapprocher de leur niveau normal, tandis que l'indicateur d'incertitude a encore diminué pour atteindre les niveaux observés avant le conflit au Moyen-Orient.

Les tensions internationales et le coût des intrants sont toujours des sources de préoccupation, même si les difficultés liées à la chaîne d'approvisionnement et la pression exercée par les prix des matières premières et de l'énergie s'atténuent, ont noté les entreprises.

Elles s'attendent à ce que l'activité continue de croître en juillet, mais à un rythme plus modéré dans l'industrie et les services. Dans le bâtiment, les chefs d'entreprise prévoient une légère hausse de l'activité ce mois-ci.

(Rédigé par Leigh Thomas; version française Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)