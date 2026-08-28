France-L'inflation s'accélère encore en août sous l'effet des prix de l'énergie

(Actualisé avec déclarations d'analyste, précisions, contexte)

L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), s'est de nouveau accélérée à 2,7% sur un an en août, en raison notamment des prix de l'énergie, montrent les données préliminaires publiées vendredi par l'Insee.

La deuxième économie de la zone euro est confrontée, à l'instar de l'ensemble du bloc, aux pressions inflationnistes liées au conflit au Moyen-Orient, qui maintiennent les prix du pétrole à un niveau élevé.

L'indice IPCH, qui permet la comparaison avec les autres pays de la zone euro, s'était établi à 2,4% en juillet.

Sur un mois, l'indice IPCH avance de 0,8%, après un gain de 0,6% en juillet.

Aux normes françaises, l'indice des prix à la consommation ressortirait à 2,4% en août en rythme annuel, après une progression de 2,1% en juillet.

Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 0,7%, après +0,6% en juillet.

"Cette hausse de l'inflation s'expliquerait essentiellement par l'accélération des prix de l'énergie, principalement ceux des produits pétroliers", a indiqué l'Insee dans un communiqué.

"Sur un an, la baisse des prix des produits manufacturés s'atténuerait de nouveau, tandis que les prix de l'alimentation accéléreraient légèrement", ajoute le bureau des statistiques.

"La dynamique de l'inflation demeure étroitement tributaire de la guerre en cours en Iran", écrit dans une note Sylvain Bersinger, économiste du cabinet Bersingéco, notant que les prix du pétrole ont atteint une moyenne d'environ 90 dollars le baril ce mois-ci.

L'analyste évoque également le risque inflationniste au cas où une "politique monétaire hasardeuse" venait à être mise en oeuvre, faisant ainsi référence à la proposition avancée par La France Insoumise (LFI) visant à congeler ou annuler une partie de la dette publique par l'action de la banque centrale.

D'autres données publiées vendredi montrent également une nette accélération de la hausse des prix ce mois-ci dans d'autres pays de la zone euro.

En Espagne, l'inflation harmonisée a atteint 4,5% sur un an en août, contre 3,9% en juillet, principalement en raison de la hausse des prix des carburants, selon les données préliminaires de l'Institut national de la statistique (INE).

Ces chiffres précèdent ceux de l'ensemble de la zone euro, attendus la semaine prochaine.

Le marché s'attend largement à une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) en septembre, après un premier relèvement en juin, la hausse des prix se situant bien au-dessus de l'objectif de 2% de l'institution monétaire.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin et Benoit Van Overstraeten)