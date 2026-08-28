 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France-L'inflation s'accélère encore en août sous l'effet des prix de l'énergie
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 10:38
Ajouter Boursorama à vos sources

(Actualisé avec déclarations d'analyste, précisions, contexte)

L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), s'est de nouveau accélérée à 2,7% sur un an en août, en raison notamment des prix de l'énergie, montrent les données préliminaires publiées vendredi par l'Insee.

La deuxième économie de la zone euro est confrontée, à l'instar de l'ensemble du bloc, aux pressions inflationnistes liées au conflit au Moyen-Orient, qui maintiennent les prix du pétrole à un niveau élevé.

L'indice IPCH, qui permet la comparaison avec les autres pays de la zone euro, s'était établi à 2,4% en juillet.

Sur un mois, l'indice IPCH avance de 0,8%, après un gain de 0,6% en juillet.

Aux normes françaises, l'indice des prix à la consommation ressortirait à 2,4% en août en rythme annuel, après une progression de 2,1% en juillet.

Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 0,7%, après +0,6% en juillet.

"Cette hausse de l'inflation s'expliquerait essentiellement par l'accélération des prix de l'énergie, principalement ceux des produits pétroliers", a indiqué l'Insee dans un communiqué.

"Sur un an, la baisse des prix des produits manufacturés s'atténuerait de nouveau, tandis que les prix de l'alimentation accéléreraient légèrement", ajoute le bureau des statistiques.

"La dynamique de l'inflation demeure étroitement tributaire de la guerre en cours en Iran", écrit dans une note Sylvain Bersinger, économiste du cabinet Bersingéco, notant que les prix du pétrole ont atteint une moyenne d'environ 90 dollars le baril ce mois-ci.

L'analyste évoque également le risque inflationniste au cas où une "politique monétaire hasardeuse" venait à être mise en oeuvre, faisant ainsi référence à la proposition avancée par La France Insoumise (LFI) visant à congeler ou annuler une partie de la dette publique par l'action de la banque centrale.

D'autres données publiées vendredi montrent également une nette accélération de la hausse des prix ce mois-ci dans d'autres pays de la zone euro.

En Espagne, l'inflation harmonisée a atteint 4,5% sur un an en août, contre 3,9% en juillet, principalement en raison de la hausse des prix des carburants, selon les données préliminaires de l'Institut national de la statistique (INE).

Ces chiffres précèdent ceux de l'ensemble de la zone euro, attendus la semaine prochaine.

Le marché s'attend largement à une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) en septembre, après un premier relèvement en juin, la hausse des prix se situant bien au-dessus de l'objectif de 2% de l'institution monétaire.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin et Benoit Van Overstraeten)

BCE
Inflation
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une vue du quartier financier et d'affaires de La Défense à Puteaux, près de Paris
    France-Coup de frein inattendu sur l'économie, le PIB stable au T2
    information fournie par Reuters 28.08.2026 11:18 

    La croissance de l'économie ‌française a stagné au deuxième trimestre, avec un produit intérieur ​brut (PIB) stable sur la période, contrairement aux estimations précédentes, selon les chiffres définitifs publiés vendredi par l'Insee. Le produit intérieur brut ... Lire la suite

  • L'agence Fitch réévalue la note attribuée à la dette française, dans un contexte économique tendu ( AFP / ANGELA WEISS )
    Dette publique de la France : la note de Fitch attendue vendredi soir
    information fournie par AFP 28.08.2026 11:16 

    L'agence Fitch réévaluera ce vendredi soir la note attribuée à la dette française, dans un contexte économique tendu à quelques semaines de la présentation du dernier budget du gouvernement avant l'élection présidentielle et au moment où la question de la dette ... Lire la suite

  • Raphaël Glucksmann participe à un débat avec d'autres candidats à l'élection présidentielle, le 27 août 2026 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    A Blois, la primaire dans toutes les têtes et Glucksmann en favori
    information fournie par AFP 28.08.2026 11:14 

    Le Parti socialiste fait sa rentrée à Blois vendredi, avec en ligne de mire la primaire de la gauche socialiste et démocratique, pour laquelle le candidat de Place publique Raphaël Glucksmann part pour l'instant favori, avec le ralliement notamment du chef des ... Lire la suite

  • Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, lors d’une conférence de presse au bâtiment du Conseil de la Réserve fédérale William McChesney Martin Jr., à Washington, DC, le 29 juillet 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Economie : le peu disert patron de la Fed fait sa rentrée
    information fournie par AFP 28.08.2026 11:05 

    Le patron de la Réserve fédérale américaine (Fed) Kevin Warsh va donner vendredi un discours très attendu par les investisseurs, frustrés par sa communication au compte-gouttes. Désigné par le président Donald Trump qui veut des taux d'intérêt plus bas, M. Warsh ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,568 +20,34%
CAC 40
8 402,89 +1,00%
BIOPHYTIS
0,059 -8,53%
Pétrole Brent
89,59 +0,22%
NANOBIOTIX
38,38 -0,57%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank