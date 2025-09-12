France-L'inflation IPCH confirmée à 0,8% en août-Insee

L'indice des prix à la consommation harmonisé selon les normes européennes (IPCH) ​​en France a augmenté de 0,8% sur un an en août, conformément à la première estimation, montrent les données définitives publiées vendredi par l'Insee.

Les économistes interrogés par Reuters attendaient une hausse de l'indice IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, de 0,8% en août, après +0,9% en juillet.

Sur un mois, l'indice IPCH a progressé de 0,5%, conformément aux estimations et après +0,3% en juillet.

Selon l'Insee, l'indice des prix à la consommation (IPC), l'inflation calculée selon les normes françaises, augmente de 0,9% en août, après +1,0% en juillet.

Sur un mois, il avance de 0,4% après +0,2% en juillet.

(Rédigé par Etienne Breban ; édité par Blandine Hénault)