France-L'inflation IPCH confirmée à 0,4% en janvier-Insee

L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), est ressortie à 0,4% sur un an en janvier, selon les données définitives publiées mercredi par l'Insee.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à un ralentissement de l'indice IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, à 0,4% en janvier après 0,7% en décembre.

Sur un mois, l'indice IPCH a reculé de 0,4%, conformément à la première estimation et après +0,1% en décembre.

L'indice des prix à la consommation (IPC), l'inflation calculée selon les normes françaises, ressort pour sa part à +0,3% en janvier sur un an, conformément aux estimations provisoires et après +0,8% en décembre.

Sur un mois, l'IPC recule de 0,3%, comme anticipé et après +0,1% en décembre.

