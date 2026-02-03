France-L'inflation harmonisée décélère plus que prévu sur un an en janvier

L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a décéléré à 0,4% sur un an en janvier, montrent les données préliminaires publiées mardi par l'Insee.

Le consensus tablait sur un indice IPCH, qui permet la comparaison avec les autres pays de la zone euro, à 0,6%, après une hausse de 0,7% en décembre, en rythme annuel.

Sur un mois, l'indice IPCH se replierait de 0,4%, après +0,1% en décembre, et alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur -0,2%.

Aux normes françaises, l'indice des prix à la consommation ressortirait à +0,3% en janvier en rythme annuel, après +0,8% en décembre et en-deçà du consensus (+0,6%).

Sur un mois, l'indice des prix à la consommation reculerait de 0,3% en janvier après +0,1% en décembre et contre un consensus à -0,1% ce mois-ci.

