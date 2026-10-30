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France : l'inflation en rythme annuel accélère à 3,4% en octobre
information fournie par Zonebourse 30/10/2026 à 08:57

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Sur un an, selon l'estimation provisoire réalisée par l'INSEE en fin de mois, les prix à la consommation en France augmenteraient de 3,4% en octobre 2026, marquant ainsi une accélération après une hausse annuelle de 3,1% observée en septembre.

Les prix de l'énergie accéléreraient pour le 4e mois consécutif, tirés par ceux du gaz et des produits pétroliers. L'inflation dans le secteur des services augmenterait, sous l'effet de l'accélération des prix des services d'hébergement et de transport.

La baisse des prix des produits manufacturés s'atténuerait de nouveau légèrement. Les prix de l'alimentation, quant à eux, ralentiraient un peu, en particulier ceux des produits frais. Les prix du tabac augmenteraient sur un an au même rythme que le mois précédent.

Sur un mois, les prix à la consommation en France rebondiraient de 0,4% en octobre, après une baisse de 0,3% en septembre.

Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé augmenterait de 3,8% en octobre 2026, après une hausse de 3,4% en septembre. Sur un mois, il progresserait de 0,4%, après un recul de 0,3% le mois précédent.

Inflation
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