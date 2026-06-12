France : l'inflation annuelle confirmée à 2,4% en mai

Sur un an, les prix à la consommation en France augmentent de 2,4% en mai 2026, marquant ainsi une accélération de l'inflation après 2,2% en avril, d'après l'INSEE, qui confirme en seconde lecture son estimation provisoire au titre du mois dernier.

La hausse du taux d'inflation s'explique d'une part par l'accélération des prix de l'énergie (à 16,6%), portée ce mois-ci par un fort rebond de ceux du gaz ( 11,3%), et d'autre part par l'accélération des prix des services (à 2,1%). À l'inverse, les prix de l'alimentation ralentissent légèrement (à 1,1%). Ceux des produits manufacturés évoluent au même rythme qu'en avril (-0,6%), tout comme ceux du tabac ( 3,2%).

L'inflation sous-jacente (glissement annuel de l'indice sur un an) s'établit à 1,5% le mois dernier, après 1,2% en avril. Enfin, l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) s'inscrit en hausse de 2,8% sur un an en mai, après 2,5% le mois précédent.