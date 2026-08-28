France : l'inflation accélère en août

Selon l'estimation provisoire réalisée par l'INSEE en fin de mois, les prix à la consommation en France augmenteraient de 2,4% en rythme annuel en août 2026, marquant ainsi une accélération de l'inflation par rapport au rythme annuel de 2,1% observé en juillet.

Cette accélération de l'inflation s'expliquerait essentiellement par celle des prix de l'énergie, principalement ceux des produits pétroliers. Sur un an, la baisse des prix des produits manufacturés s'atténuerait de nouveau et les prix de l'alimentation accéléreraient légèrement. A l'inverse, les prix des services ralentiraient légèrement.

Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 0,7% pour le mois qui s'achève, après 0,6% en juillet. En données harmonisées, l'indice des prix à la consommation augmenterait en août de 2,7% sur un an (après 2,4% en juillet) et de 0,8% sur un mois.