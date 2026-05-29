France : l'inflation accélère à nouveau avec l'énergie en mai

Sur un an, selon l'estimation provisoire de l'Insee réalisée en fin de mois, les prix à la consommation augmenteraient de 2,4% en mai 2026, marquant ainsi une accélération après 2,2% en avril, qui s'expliquerait à nouveau par l'accélération des prix de l'énergie, portée ce mois-ci par une hausse de ceux du gaz.

Les prix des services accéléreraient sur un an, mais dans une moindre mesure. Les prix de l'alimentation évolueraient sur un an au même rythme qu'au mois précédent, tout comme ceux des produits manufacturés et du tabac.

Sur un mois, en mai, les prix à la consommation augmenteraient pour le 4e mois consécutif, de 0,1% après 1,0% en avril. Cette légère augmentation des prix s'expliquerait par une hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation, particulièrement de ceux des produits frais.

Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé augmenterait de 2,8% en mai 2026, après 2,5% en avril. Sur un mois, il augmenterait de 0,1%, après 1,2% le mois précédent.