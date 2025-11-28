France : l'indice des prix à la consommation à 0,9% en novembre

(AOF) - L'indice des prix à la consommation ressort à +0,9% en novembre en rythme annuel, comme en octobre, tandis que le consensus tablait sur une légère accélération à 1%."Cette stabilité de l'inflation s'expliquerait par un ralentissement des prix des services, tirés à la baisse par les services de communication, et par une diminution plus soutenue des prix des produits manufacturés qui seraient compensés par une moindre baisse des prix de l'énergie et par une légère accélération des prix de l'alimentation", explique l'Insee.

Sur un mois, les prix à la consommation se replient de 0,1 % en novembre, après +0,1 % en octobre.