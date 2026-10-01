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France : l'expansion manufacturière ralentit en septembre (PMI)
information fournie par Zonebourse 01/10/2026 à 10:00

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L'indice PMI S&P Global pour l'industrie manufacturière française s'est établi au-dessus de la barre des 50, qui sépare la contraction de la croissance, pour un 2e mois consécutif en septembre. En repli de 51,1 en août à 50,6, il met toutefois en évidence un ralentissement de la croissance du secteur.

Les volumes de production ont de nouveau augmenté en septembre, marquant ainsi deux mois consécutifs d'expansion pour la première fois depuis février. La croissance n'a toutefois été que marginale, tendance que certains répondants attribuent à la baisse de la demande.

L'expansion manufacturière a en effet été entravée par un nouveau repli du volume global des nouvelles commandes, pour un cinquième mois consécutif. Parallèlement, les achats ont continué de reculer, tandis que les pressions sur les coûts se sont accentuées.

Enfin, les perspectives d'activité pour les douze prochains mois sont restées faibles, les entreprises interrogées se disant préoccupées par le niveau de l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, la concurrence étrangère et l'élection présidentielle de 2027.

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