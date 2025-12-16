France-L'enseigne Grand Frais passe dans le giron du fonds Apollo

Le géant français de l'investissement Ardian a annoncé mardi la cession de sa participation majoritaire dans Prosol, propriétaire de l'enseigne Grand Frais, au gestionnaire américain d'actifs alternatifs Apollo APO.N .

Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

"L'investissement par Apollo permet à Prosol de poursuivre sa stratégie de croissance sous l'impulsion de son équipe dirigeante", a indiqué Ardian dans un communiqué.

Outre Grand Frais, Prosol opère également les enseignes La Boulangerie du Marché, BioFrais ainsi que Banco Fresco et Panfé en Italie. L'entreprise a généré un chiffre d'affaires de plus de 4,2 milliards d'euros en 2024.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Blandine Hénault)