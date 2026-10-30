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France-L'emploi salarié en baisse de 0,1% au T3-Insee (flash)
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 08:45

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L'emploi salarié privé est quasi stable, en France, hors Mayotte, au premier trimestre 2026, selon l'estimation "flash" publiée vendredi par l'Insee.

Entre juillet et septembre 2026, l'emploi salarié du secteur privé a diminué de 0,1%, soit -25 800 emplois.

Au trimestre précédent, il avait également reculé de 0,1%, soit -27.021 emplois.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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