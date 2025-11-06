 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 033,97
-0,50%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

France : l’emploi salarié du secteur privé se replie de 0,3 % au troisième trimestre
information fournie par AOF 06/11/2025 à 08:56

(AOF) - Entre juin et septembre 2025, l’emploi salarié du secteur privé diminue de 0,3 % (soit -60 600 emplois), après une hausse de 0,2 % au trimestre précédent (soit +43 400 emplois), indique l'Insee ce jeudi. Sur le trimestre, les contrats en alternance (d’apprentissage et de professionnalisation) contribuent pour environ deux tiers à la baisse de l’emploi salarié privé.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank