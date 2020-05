Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-L'AFT envisage un emprunt syndiqué à 20 ans Reuters • 18/05/2020 à 14:00









PARIS, 18 mai (Reuters) - L'Agence France Trésor (AFT) a annoncé lundi qu'elle envisageait de lancer un emprunt syndiqué à 20 ans et elle a précisé son programme d'émissions 2020 afin d'y intégrer les besoins supplémentaires de financement créés par les mesures prises pour lutter contre l'épidémie de coronavirus et soutenir l'économie. La loi de finances rectificative promulguée le 25 avril porte en effet à 245 milliards d'euros (nets des rachats) le programme d'émissions à moyen et long terme pour cette année, contre 210 milliards prévus en mars et 205 milliards inscrits dans le budget initial pour 2020. Afin de répondre à une partie de ces besoins supplémentaires, l'AFT explique qu'elle "étudiera avec les spécialistes en valeurs du Trésor (SVT) les perspectives d'émission par syndication d'une nouvelle ligne à 20 ans en fonction de la demande du marché". Comme annoncé dès décembre, elle prévoit aussi l'émission d'ici la fin de l'année d'une nouvelle souche de référence à dix ans, d'une nouvelle ligne indexée sur l'inflation française (OATi) d'une maturité comprise entre 10 et 15 ans et celle d'une nouvelle ligne indexée sur l'inflation européenne (OATei) à cinq ans. Ce programme la conduira en outre à tenir les deux adjudications d'août et de décembre dont la tenue était initialement conditionnée aux conditions de marché et aux recommandations des SVT, ainsi qu'une deuxième adjudication en août. Au 15 mai, le montant des emprunts bruts à moyen et long terme émis depuis le début de l'année s'élevait à 111,7 milliards d'euros, et à 108,7 milliards en tenant compte des rachats. L'encours de dette à court terme (BTF), à 140,7 milliards d'euros, était en hausse de 33,8 milliards par rapport à son niveau de fin 2019. (Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.