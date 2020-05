Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-L'AFT a bouclé en 5 mois 53% de ses émissions 2020 Reuters • 29/05/2020 à 18:58









PARIS, 29 mai (Reuters) - Le Trésor français a réalisé sur les cinq premiers mois de l'année 53% des émissions de dette à moyen et long termes prévues pour l'ensemble de 2020 en empruntant au total 130 milliards d'euros, a annoncé vendredi l'Agence France Trésor (AFT). La deuxième loi de finances rectificative adoptée depuis le début de la crise du coronavirus a porté à 245 milliards d'euros (nets des rachats) le programme d'émissions 2020 de l'Etat, contre 210 milliards prévus en mars et 205 milliards inscrits dans le budget initial pour 2020. L'an dernier, le programme d'émissions n'était réalisé qu'à 48% fin mai, précise l'AFT dans son bulletin mensuel. Elle ajoute que les conditions de marché restent très favorables, le coût de financement à moyen et long termes de la France ressortant à -0,04% sur janvier-mai contre 0,11% sur l'ensemble de 2019, une année déjà considérée comme "exceptionnelle". (Marc Angrand)

