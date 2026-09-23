France : l'activité dans le secteur privé positive en septembre

En France, selon des données préliminaires de S&P Global, l'activité dans le secteur privé a renoué avec la croissance en septembre.

L'indice PMI manufacturier a toutefois reculé un peu plus que prévu en passant de 51,1 à 50,3 points, contre une estimation à 50,9 points. Il revient sur un plus bas de deux mois.

De son côté, l'indice PMI des services a franchement accéléré en s'installant à 51,4 points, contre un précédent à 48 et une prévision à 48,3 points. En repassant au-dessus du seuil des 50 points, il renoue avec la croissance et, à 51,4 points, évolue sur un niveau inédit depuis 10 mois.

Enfin, l'indice PMI Composite qui fait la synthèse entre ces deux secteurs est passé de 48,5 à 51,2 points et affiche une croissance à son rythme le plus élevé depuis 25 mois.

Pour Joe Hayes, senior principal economist à S&P Global Market Intelligence : "l'économie française a fait preuve d'un dynamisme surprenant en septembre. La faiblesse de la hausse des nouvelles commandes enregistrée au cours du mois et la dégradation des perspectives d'activité font néanmoins peser un doute sur la durabilité de cette expansion. Un effet de rattrapage pourrait notamment avoir contribué à cette amélioration de la conjoncture, les fortes chaleurs ayant en effet perturbé certaines activités commerciales en août, en particulier dans le secteur des services".