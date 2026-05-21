France : l'activité dans le secteur privé au plus bas depuis cinq ans et demi

Selon des données préliminaires de S&P Global, la contraction de l'activité dans le secteur privé français a accéléré au mois de mai. L'indice qui la mesure est passé de 47,6 à 43,5 points, alors que les analystes attendaient une légère amélioration à 47,7 points. À 43,5 points, il est au plus bas depuis cinq ans et demi.

Dans le détail, l'activité manufacturière est entrée en phase de contraction (sous les 50 points) en s'installant à 48,9 points, contre 52,8 en avril et une estimation à 52,1 points. À 48,9 points, elle évolue à un niveau inédit depuis 6 mois.

De son côté, l'activité dans le secteur des services, qui était attendue en légère amélioration de 46,5 à 46,6 points, a finalement reculé à 42,9 points, un plus bas depuis cinq ans et demi.

Selon Joe Hayes, économiste principal à S&P Global Market Intelligence : "L'estimation avancée des données PMI de mai pour le secteur privé français dresse un constat alarmant de la santé de l'économie du pays. Les répercussions du choc pétrolier sur les prix se prolongent et s'intensifient, le rythme de l'inflation continuant de s'accélérer en mai, tant dans le secteur manufacturier que dans celui des services. La flambée des prix du pétrole a frappé directement les ménages et les entreprises, désormais confrontés à une envolée des prix à la pompe, mais aussi indirectement, en se répercutant sur les coûts de transport et de production et donc sur les prix des biens et services".