Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Interrogé sur 2022, Macron dit se concentrer sur le présent Reuters • 28/08/2020 à 18:52









PARIS, 28 août (Reuters) - Emmanuel Macron a botté en touche vendredi sur la question de ses ambitions en vue de la présidentielle de 2022, se disant pleinement concentré sur son mandat actuel, d'autant plus que la France n'a pas encore surmonté la crise sanitaire du COVID-19 et ses répercussions économiques. "Il y a suffisamment d'imprévus depuis le début du quinquennat pour que je puisse avoir de l'ambition à long terme pour le pays mais une espèce de concentration à court terme pour ce qui me concerne", a déclaré le chef de l'Etat devant 70 journalistes de l'Association de la presse présidentielle (APP). "J'ai été élu pour cinq ans. Ce que je dois aux Françaises et aux Français, c'est d'oeuvrer pendant cinq ans, d'être diverti le moins possible", a-t-il ajouté, en précisant qu'il était "à la tâche, au service". "Il y a eu suffisamment de crises inattendues, et la dernière n'est pas terminée, (...) pour n'avoir qu'un objectif: réussir la réponse que le pays peut et doit y apporter et réussir surtout à bâtir une France plus forte pour l'horizon 2030." (Elizabeth Pineau et Michel Rose)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.