information fournie par Reuters • 30/10/2026 à 08:45

France-Inflation harmonisée préliminaire de +3,8% en octobre

Données provisoires du rythme de l'inflation sur un an en France pour le mois d'octobre, publiées vendredi par l'Insee.

Variations sur un an, en pourcentage.

Septembre Octobre

Indice des prix à la consommation harmonisé +3,4% +3,8%

selon les normes européennes (IPCH)

Indice des prix à la consommation (IPC) +3,1% +3,4%

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur un taux d'inflation IPCH de +3,6% en octobre. FRCPIP=ECI

Statistiques détaillées sur le site de l'Insee: https://www.insee.fr/fr/statistiques

(Reportage Clément Martinot)