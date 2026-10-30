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France-Inflation harmonisée préliminaire de +3,8% en octobre
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 08:45

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Données provisoires du rythme de l'inflation sur un an en France pour le mois d'octobre, publiées vendredi par l'Insee.

Variations sur un an, en pourcentage.

Septembre Octobre

Indice des prix à la consommation harmonisé +3,4% +3,8%

selon les normes européennes (IPCH)

Indice des prix à la consommation (IPC) +3,1% +3,4%

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur un taux d'inflation IPCH de +3,6% en octobre. FRCPIP=ECI

Statistiques détaillées sur le site de l'Insee: https://www.insee.fr/fr/statistiques

(Reportage Clément Martinot)

Inflation
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1 commentaire

  • 08:55

    C’est la catastrophe car ni les salaires ni les pensions ni les retraites n’augmentent
    La France s’appauvrît
    Après la ruine de l’état le peuple souffre

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