France: inflation annuelle confirmée à 1% en juillet
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 09:00
Les légères accélérations des prix des services (à +2,5%) et de l'alimentation (à +1,6%) sont compensées par la baisse plus importante de ceux de l'énergie (-7,2%). Les prix des produits manufacturés évoluent au même rythme qu'en juin (-0,2%).
Toujours en rythme annuel, l'inflation sous-jacente s'établit à +1,5% en juillet, en accélération donc après +1,2% en juin, et l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) augmente de 0,9%, comme le mois précédent.
