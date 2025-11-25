 Aller au contenu principal
Terres rares: l'Europe doit "muscler son jeu" face au "racket" chinois, selon la Commission
information fournie par AFP 25/11/2025 à 13:50

L'UE cherche à réduire sa dépendance à l'égard de la Chine pour son approvisionnement en terres rares ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

L'Europe doit "muscler" son jeu pour réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine en matière de terres rares, a déclaré mardi le vice-président de la Commission européenne Stéphane Séjourné, accusant Pékin d'exercer une forme de "racket" sur les entreprises européennes qui veulent s'en procurer.

Malgré la suspension de certaines de ses restrictions aux exportations de terres rares, la Chine continue d'exiger des entreprises étrangères "des renseignements relevant souvent, et c'est inquiétant, de secrets industriels", des "exigences qui s'apparentent aussi à du +racket+", a lancé le commissaire chargé de la Stratégie industrielle.

Lors d'un débat au Parlement européen à Strasbourg, M. Séjourné a détaillé les grands axes du plan qu'il présentera la semaine prochaine pour sécuriser les approvisionnements européens en terres rares, baptisé ResourceEU.

Les terres rares sont des métaux et minerais essentiels pour des pans entiers de l'économie, en particulier l'industrie automobile, les énergies renouvelables ou la défense.

Cette année, la Chine qui domine la production mondiale de terres rares, a imposé des restrictions à ses exportations en avril puis en octobre, au grand dam des industriels européens. Fin octobre, Pékin a annoncé la suspension pour un an d'une partie de ces mesures, dans le cadre d'un accord avec Washington.

Mais "cette avancée n'est que partielle, probablement très temporaire et il est temps pour l'Europe de muscler son jeu, redoubler ses efforts, c'est-à-dire vis-à-vis de la Chine, réduire les dépendances", a estimé M. Séjourné.

L'UE a déjà lancé des initiatives en ce sens, visant à développer sa propre production minière et à nouer des partenariats avec d'autres producteurs.

Mais pour accélérer le mouvement, le plan ResourceEU prévoit notamment la création d'un "centre européen des matières premières critiques", qui pourra acheter en commun et stocker les minerais, a détaillé le responsable européen, évoquant aussi des dispositifs pour encourager le recyclage des matières premières en Europe.

Environnement
Automobile / Equipementiers
