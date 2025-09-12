 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
France : inflation annuelle confirmée à +0,9% en août
12/09/2025

(Zonebourse.com) - Sur un an, les prix à la consommation en France augmentent de 0,9% en août 2025, un taux annuel en légère baisse par rapport à +1% en juillet, d'après l'Insee qui confirme ainsi son estimation provisoire parue fin août pour le mois écoulé.

Ce léger ralentissement de l'inflation s'explique par celui des prix des services (+2,1% après +2,5%) et, dans une moindre mesure, par une accentuation de la baisse de ceux des produits manufacturés (-0,3% après -0,2%).

Toujours exprimée en rythme annuel, l'inflation sous-jacente s'établit à +1,2% en août, en net recul après +1,5% le mois précédent. L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) augmente de 0,8%, après +0,9% en juillet.

Inflation
