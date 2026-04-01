France-Immatriculations de voitures neuves en hausse de 12,86% en mars-PFA

Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté en mars de 12,86% en rythme annuel, selon les données communiquées mercredi par la Plateforme automobile (PFA).

Il s'est immatriculé 173.633 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier, a rapporté la PFA. Le mois de mars a compté 22 jours ouvrables en 2026, contre 21 jours en 2025.

Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis

STLA.MI , qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont progressé le mois dernier de 2,66% par rapport à un an plus tôt.

Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine)

RENA.PA a vu quant à lui ses immatriculations en France avancer de 13,30% en rythme annuel en mars.

Pour sa part, le constructeur américain Tesla TSLA.O a vu ses ventes bondir de 203,10% sur un an le mois dernier.

(Rédigé par Camille Raynaud)