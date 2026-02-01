France-Immatriculations de voitures neuves en baisse de 6,55% en janvier-PFA

Le salon de l'automobile de Paris 2024
Les immatriculations de voitures neuves en France ont décliné en janvier de 6,55% en rythme annuel, selon les données communiquées dimanche par la Plateforme automobile (PFA).
Il s'est immatriculé 107.157 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier, a rapporté la PFA. Le mois de janvier a compté 21 jours ouvrables en 2026, contre 22 jours en 2025.
Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis, qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont reculé le mois dernier de 2,69% par rapport à un an plus tôt.
Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) a vu quant à lui ses immatriculations en France progresser de 1,13% en rythme annuel en janvier.
Pour sa part, le constructeur américain Tesla a vu ses ventes chuter de 42,07% sur un an le mois dernier.
(Rédigé par Camille Raynaud)
