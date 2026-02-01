 Aller au contenu principal
France-Immatriculations de voitures neuves en baisse de 6,55% en janvier-PFA
information fournie par Reuters 01/02/2026 à 02:09

Le salon de l'automobile de Paris 2024

Les immatriculations de voitures neuves en ‍France ont décliné en janvier de 6,55% en rythme annuel, selon les ‌données communiquées dimanche par la Plateforme automobile (PFA).

Il s'est immatriculé 107.157 ​véhicules particuliers dans l'Hexagone le ⁠mois dernier, a rapporté la PFA. Le mois de janvier ⁠a ‍compté 21 jours ouvrables en ⁠2026, contre 22 jours en 2025.

Les immatriculations de voitures neuves du ​groupe Stellantis, qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et ⁠Opel, ont reculé le ​mois dernier de 2,69% par ​rapport à ​un an plus tôt.

Le groupe Renault (marques ​Renault, Dacia ⁠et Alpine) a vu quant à lui ses immatriculations en France progresser de 1,13% en rythme annuel ‌en janvier.

Pour sa part, le constructeur américain Tesla a vu ses ventes chuter de 42,07% sur un an le mois dernier.

(Rédigé par ‌Camille Raynaud)

Résultats d'entreprise
Automobile / Equipementiers
