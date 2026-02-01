 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France-Immatriculations de voitures neuves en baisse de 6,55% en janvier-PFA
information fournie par Reuters 01/02/2026 à 01:53

Les immatriculations de voitures neuves en France ont décliné en janvier de 6,55% en rythme annuel, selon les données communiquées dimanche par la Plateforme automobile (PFA).

Il s'est immatriculé 107.157 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier, a rapporté la PFA. Le mois de janvier a compté 21 jours ouvrables en 2026, contre 22 jours en 2025.

Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis

STLA.MI , qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont reculé le mois dernier de 2,69% par rapport à un an plus tôt.

Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine)

RENA.PA a vu quant à lui ses immatriculations en France progresser de 1,13% en rythme annuel en janvier.

Pour sa part, le constructeur américain Tesla TSLA.O a vu ses ventes chuter de 42,07% sur un an le mois dernier.

(Rédigé par Camille Raynaud)

Résultats d'entreprise
Véhicules électriques

Valeurs associées

RENAULT
31,880 EUR Euronext Paris +0,35%
STELLANTIS
8,287 EUR Euronext Paris +2,16%
TESLA
430,4100 USD NASDAQ +3,32%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank