France-Immatriculations de voitures neuves +7,4% en août, l'électrique à 38%

* Le marché automobile français en hausse de 3% sur huit mois

* Stellantis +4,6% en août, Renault Group -4,6%, Tesla +279%

(Actualisé avec nouveau record pour l'électrique, commentaire)

Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté en août de 7,40%, tirées notamment par l'électrique qui a inscrit un nouveau record historique dans un contexte de hausse persistante des prix du carburant.

Selon les données publiées dans la nuit de lundi à mardi par la Plateforme automobile (PFA), il s'est immatriculé 94.349 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier. Le mois d'août a compté 21 jours ouvrables cette année, contre 20 jours l'an dernier.

Sur les huit premiers mois de l'année, le marché a enregistré une hausse de 3,05% sur un an, avec 1.078.323 immatriculations.

"Le marché d'août 2026 confirme la recomposition en cours du mix énergétique", commente AAA Data dans une note. "L'électrique franchit un nouveau palier en captant près de quatre immatriculations sur dix, dans le prolongement du record de juillet."

Les ventes de véhicules électriques à travers l'Europe avaient accéléré en juillet, les prix élevés à la pompe, les aides publiques et une offre plus large de modèles à meilleur prix encourageant les consommateurs à franchir le pas et à tourner le dos au moteur thermique.

Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis

STLA.MI , qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS, Fiat et Opel, ont augmenté le mois dernier de 4,64% par rapport à un an plus tôt, tirées par un doublement des immatriculations pour la marque italienne du constructeur.

Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine)

RENA.PA a vu quant à lui ses immatriculations en France diminuer de 4,63% en rythme annuel en août. La marque low cost Dacia du groupe au losange reste pénalisée par la présence d'un seul modèle électrique au catalogue, la Spring, dont la nouvelle génération arrive à l'automne.

Pour sa part, le constructeur américain Tesla TSLA.O a vu ses ventes bondir de 278,51% sur un an le mois dernier.

(Rédigé par Jean Terzian, avec Gilles Guillaume, édité par Sophie Louet)