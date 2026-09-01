Une voiture électrique Renault

Les immatriculations de voitures ‌neuves en France ont augmenté en août de 7,40%, tirées notamment par l'électrique ​qui a inscrit un nouveau record historique dans un contexte de hausse persistante des prix du carburant.

Selon les données publiées dans la nuit de lundi à ​mardi par la Plateforme automobile (PFA), il s'est immatriculé 94.349 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier. ​Le mois d'août a compté 21 jours ⁠ouvrables cette année, contre 20 jours l'an dernier.

Sur les huit premiers ‌mois de l'année, le marché a enregistré une hausse de 3,05% sur un an, avec 1.078.323 immatriculations.

"Le marché d'août 2026 confirme ​la recomposition en cours ‌du mix énergétique", commente AAA Data dans une note. "L'électrique franchit ⁠un nouveau palier en captant près de quatre immatriculations sur dix, dans le prolongement du record de juillet."

Les ventes de véhicules électriques à travers l'Europe ⁠avaient accéléré en ‌juillet, les prix élevés à la pompe, les aides publiques et ⁠une offre plus large de modèles à meilleur prix encourageant les consommateurs ‌à franchir le pas et à tourner le dos au ⁠moteur thermique.

Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis, qui ⁠regroupe notamment les ‌marques Peugeot, Citroën, DS, Fiat et Opel, ont augmenté le mois dernier de ​4,64% par rapport à un an ‌plus tôt, tirées par un doublement des immatriculations pour la marque italienne du constructeur.

Le groupe Renault (marques Renault, ​Dacia et Alpine) a vu quant à lui ses immatriculations en France diminuer de 4,63% en rythme annuel en août. La marque low ⁠cost Dacia du groupe au losange reste pénalisée par la présence d'un seul modèle électrique au catalogue, la Spring, dont la nouvelle génération arrive à l'automne.

Pour sa part, le constructeur américain Tesla a vu ses ventes bondir de 278,51% sur un an le mois dernier.

(Rédigé par Jean Terzian, avec Gilles Guillaume, ​édité par Sophie Louet)