France-Hutchinson (Total) envisage 3.000 suppressions de postes-CFDT

PARIS, 5 juin (Reuters) - Hutchinson, filiale de Total TOTF.PA spécialisée dans la transformation du caoutchouc, envisage près de 3.000 suppressions de postes dont 1.000 en France en raison du coronavirus, a annoncé vendredi la CFDT. Dans un tract, le syndicat précise que les suppressions de postes envisagées sont essentiellement liées aux baisses d'activités des secteurs automobile et aéronautique et que, en France, elles se feraient par des départs volontaires. Le groupe pétrolier n'a pas commenté ces informations dans l'immédiat. (Benjamin Mallet, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +4.54%