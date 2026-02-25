 Aller au contenu principal
France-Hausse inattendue de la confiance des ménages en février
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 08:45

La confiance des ménages en France a augmenté de façon inattendue en février, selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée mercredi par l'Insee.

L'indicateur qui synthétise cette confiance ressort à 91 en février après 90 (non révisé) en janvier, ont révélé les données.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur un indice stable à 90 en février.

(Rédigé par Augustin Turpin)

