France-Hausse inattendue de la confiance des ménages en février

La confiance des ménages en France a augmenté de façon inattendue en février, selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée mercredi par l'Insee.

L'indicateur qui synthétise cette confiance ressort à 91 en février après 90 (non révisé) en janvier, ont révélé les données.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur un indice stable à 90 en février.

(Rédigé par Augustin Turpin)