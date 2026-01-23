 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France-Hausse du climat des affaires dans l'industrie en janvier
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 08:45

Le climat des affaires dans l'industrie en France a progressé en janvier par rapport au mois précédent, et plus que prévu, selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée vendredi par l'Insee.

L'indicateur du climat des affaires dans le secteur atteint 105 points en janvier après 102 en décembre.

Les analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur 101 points en janvier.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Blandine Hénault)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank