information fournie par Reuters • 23/01/2026 à 08:45

France-Hausse du climat des affaires dans l'industrie en janvier

Le climat des affaires dans l'industrie en France a progressé en janvier par rapport au mois précédent, et plus que prévu, selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée vendredi par l'Insee.

L'indicateur du climat des affaires dans le secteur atteint 105 points en janvier après 102 en décembre.

Les analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur 101 points en janvier.

