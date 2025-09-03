 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
France-Google écope d'une amende €325 mlns pour publicités non consenties
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 23:27

(Actualisé avec porte-parole de Google)

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a annoncé mercredi avoir infligé une amende de 325 millions d’euros au géant de la "tech" Google GOOGL.O pour avoir affiché des publicités sur Gmail et déposé des traceurs ("cookies") lors de la création de comptes Google sans le consentement des utilisateurs.

Dans un communiqué, la Cnil indique avoir mené plusieurs contrôles entre 2022 et 2023 sur la messagerie électronique Gmail et sur le parcours de création d’un compte Google.

Les contrôles ont permis de constater des annonces publicitaires prenant la forme de courriels sur Gmail dans des onglets "Promotions" et "Réseaux sociaux", précise la Cnil.

Par ailleurs, lors de la création d'un compte Google, les utilisateurs ne sont pas "clairement informés que l’accès aux services de Google est conditionné au dépôt de traceurs à finalité publicitaire", a-t-elle ajouté.

"Nous examinons actuellement cette décision", a déclaré un porte-parole de Google contacté par Reuters, ajoutant que "les utilisateurs ont toujours pu contrôler les publicités qu'ils voient dans nos produits".

"Au cours des deux dernières années, (...) nous avons apporté des modifications supplémentaires pour répondre à leurs préoccupations, notamment en leur permettant de refuser facilement les publicités personnalisées en un seul clic lors de la création d'un compte Google, et en modifiant la façon dont les publicités sont présentées dans Gmail", a dit le porte-parole.

(Rédigé par Kate Entringer, avec Devika Nair à Bangalore)

