Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France et USA vont dans "la bonne direction" sur la taxe numérique-Le Maire Reuters • 21/01/2020 à 10:42









BRUXELLES, 21 janvier (Reuters) - La négociation entre la France et les Etats-Unis sur la taxation des activités numériques est difficile mais les deux pays avancent dans la bonne direction après la discussion sur le sujet entre Emmanuel Macron et Donald Trump, a déclaré mardi Bruno Le Maire. Les présidents français et américain, qui se sont entretenus dimanche soir par téléphone, sont convenus de mettre fin à toute surenchère dans le conflit opposant Washington et Paris sur la taxe française sur le numérique d'ici la fin des négociations en cours au sein de l'OCDE. "C'est un point de départ qui est très positif", a dit Bruno Le Maire à son arrivée à un conseil des ministres des Finances de l'Union européenne à Bruxelles. "Je verrai (le secrétaire américain au Trésor) Steven Mnuchin demain à Davos pour essayer de parvenir à un accord définitif", a ajouté le ministre français de l'Economie. "Cela reste une négociation difficile. Sur ces sujets de taxation, le diable est dans les détails (...) mais je crois que nous sommes dans la bonne direction et que les deux présidents Macron et Trump ont donné une impulsion importante à cette négociation entre les Etats-Unis et la France qui dure depuis plusieurs semaines." (Francesco Guarascio et Bertrand Boucey)

Valeurs associées APPLE NASDAQ +1.11% AMAZON.COM NASDAQ -0.70% FACEBOOK-A NASDAQ +0.17% ALPHABET-A NASDAQ +2.02%