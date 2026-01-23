France-Enquêtes ouvertes sur le décès de deux bébés ayant consommé du lait rappelé

par Sybille de La Hamaide et Alexander Marrow

Des investigations sont en cours à la suite de deux signalements de décès de nourrissons ayant consommé des laits infantiles qui ont fait l'objet de rappels ce mois-ci, a déclaré vendredi le ministère français de la Santé.

"Deux signalements de décès de nourrissons ont été portés à la connaissance des autorités sanitaires, chez des enfants pour lesquels la consommation de laits infantiles concernés par les retraits-rappels a été rapportée", a déclaré vendredi le ministère dans un courriel à Reuters.

L'un des bébés, décédé à Pessac (Gironde), avait consommé du lait en poudre Guigoz, fabriqué par le groupe suisse Nestlé

NESN.S . Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause possible du décès, a déclaré le procureur de Bordeaux.

Contactée, une porte-parole de Nestlé a déclaré que le groupe avait pris note des enquêtes en cours et dit coopérer avec les autorités.

"À ce stade, aucune analyse n’a mis en évidence de lien de causalité entre la consommation des laits infantiles concernés et la survenue de symptômes chez un nourrisson", a déclaré vendredi le ministère de la Santé.

"Des analyses complémentaires sont en cours et ces situations font l’objet d’une instruction judiciaire par les parquets concernés", a ajouté le ministère.

Nestlé et Lactalis ont tous deux rappelé ce mois-ci des lots de laits infantiles vendus en France et dans d'autres pays en raison d'une possible contamination par la céréulide, une toxine qui peut provoquer des nausées et des vomissements.

Contacté, le parquet d'Angers (Maine-et-Loire), où l'autre décès s'est produit, n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Reuters n'a pas pu établir dans l'immédiat quel lait maternisé avait été consommé par le deuxième bébé décédé.

Lactalis a déclaré vendredi, dans un courriel à Reuters, n'avoir reçu aucun signalement de la part des autorités sanitaires, tout en restant en lien très étroit avec ces dernières.

Danone DANO.PA a également rappelé un lot de lait maternisé spécialement fabriqué pour le marché singapourien.

Les trois entreprises ont déclaré qu'il s'agissait de mesures de précaution.

Mercredi, le ministère français de l'Agriculture a indiqué que les résultats d'une première enquête judiciaire étaient attendus dans les dix jours à venir.

Selon le ministère, les investigations ont permis d'identifier une huile riche en acide arachidonique, connue sous le nom d'ARA, produite par un fournisseur chinois comme étant à l'origine de la contamination.

(Reportage de Sybille de La Hamaide, avec la contribution d'Alexander Marrow ; version française Coralie Lamarque ; édité par Blandine Hénault)