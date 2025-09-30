France : en septembre, les prix à la consommation augmentent de 1,2% sur un an

(AOF) - Sur un an, selon l’estimation provisoire réalisée en fin de mois par l'Insee, les prix à la consommation en France augmenteraient de 1,2% en septembre 2025, après +0,9% en août. Cette hausse de l’inflation s’expliquerait par une nette accélération des prix des services, liée à une baisse beaucoup moins soutenue des prix des services de communication et à une accélération de ceux des services de santé.

Les prix de l'énergie diminueraient moins qu'au mois précédent, en raison d'un effet de base sur les produits pétroliers dont les prix avaient fortement baissé sur un mois en septembre 2024 et seraient quasi stables en septembre 2025. Les prix de l'alimentation et du tabac accéléreraient très légèrement, et ceux des produits manufacturés diminueraient à un rythme très légèrement plus soutenu qu'au mois précédent.

En outre, en France, sur un mois, les prix à la consommation baisseraient de 1% en septembre 2025, après +0,4% en août. Ce repli s'expliquerait par les fortes baisses saisonnières des prix des services de transport, notamment aérien, et de l'hébergement. Dans une moindre mesure, les prix de l'alimentation baisseraient légèrement sur un mois. À l'inverse, les prix des produits manufacturés augmenteraient légèrement. Ceux de l'énergie et du tabac seraient stables par rapport à août.

Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé augmenterait de 1,1% en septembre 2025, après +0,8% en août. Sur un mois, il diminuerait de 1,1%, après +0,5% le mois précédent.