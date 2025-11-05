 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 075,06
+0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

France : en septembre 2025, la production manufacturière rebondit (+0,9%)
information fournie par AOF 05/11/2025 à 09:04

(AOF) - En septembre 2025, en France, la production rebondit dans l’industrie manufacturière (+0,9% après ‑1% en août 2025), ainsi que dans l’ensemble de l’industrie (+0,8% après ‑0,9% en août 2025). La production cumulée des trois derniers mois (juillet à septembre 2025) est supérieure à celle des trois mêmes mois de l'année précédente dans l'industrie manufacturière (+1,3%) et dans l'ensemble de l'industrie (+1,1%). Sur cette période, la production augmente nettement dans la fabrication de matériels de transport (+11%) et dans la cokéfaction et le raffinage (+6,6%).

Elle augmente plus modérément dans la fabrication de biens d'équipement électriques, électroniques et informatiques (+1,5%) et dans les industries extractives, énergie, eau (+0,2%).

À l'opposé, la production baisse dans les industries agro-alimentaires (‑2,7%) et, dans une moindre mesure, dans la fabrication d'autres produits industriels (métallurgie, chimie, pharmacie, etc.) (‑0,4%).

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank