France : en septembre 2025, la production manufacturière rebondit (+0,9%)

(AOF) - En septembre 2025, en France, la production rebondit dans l’industrie manufacturière (+0,9% après ‑1% en août 2025), ainsi que dans l’ensemble de l’industrie (+0,8% après ‑0,9% en août 2025). La production cumulée des trois derniers mois (juillet à septembre 2025) est supérieure à celle des trois mêmes mois de l'année précédente dans l'industrie manufacturière (+1,3%) et dans l'ensemble de l'industrie (+1,1%). Sur cette période, la production augmente nettement dans la fabrication de matériels de transport (+11%) et dans la cokéfaction et le raffinage (+6,6%).

Elle augmente plus modérément dans la fabrication de biens d'équipement électriques, électroniques et informatiques (+1,5%) et dans les industries extractives, énergie, eau (+0,2%).

À l'opposé, la production baisse dans les industries agro-alimentaires (‑2,7%) et, dans une moindre mesure, dans la fabrication d'autres produits industriels (métallurgie, chimie, pharmacie, etc.) (‑0,4%).