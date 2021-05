France : en capacité de rebondir

Les cafés et restaurants s'activent à la préparation de leurs terrasses, qui devraient rouvrir le 19 mai. (© P. Guyot / AFP)

Les réouvertures graduelles pourraient s'accompagner d'une nette reprise de l'activité. La croissance française pourrait ainsi dépasser 5% en 2021.

À une époque, les économistes usaient et abusaient du ceteris paribus (toutes choses égales par ailleurs) dans le champ de leurs prévisions.

Cette locution latine - toujours en vigueur - leur permettait de faire abstraction de variables comme le comportement de certains agents économiques, dont les effets étaient considérés comme négligeables ou trop compliqués à estimer.

Les temps ont changé. Avec l'épidémie de Covid-19, c'est désormais l'usage du «si» qui a pris le pas et sa suite inséparable : «si la crise sanitaire est maîtrisée».

Rebond de la confiance

«Si nul ne se hasarde à dater avec précision la fin de la crise sanitaire, tout le monde sait qu'une issue prochaine existe grâce aux vaccins. On ne pouvait pas en dire autant il y a seulement six mois, remarque Bruno Cavalier, chef économiste d'Oddo BHF. Restriction sanitaire d'une part, espoir de normalisation d'autre part, quelle proportion prennent ces deux paramètres dans les perspectives ? Les enquêtes de climat des affaires suggèrent que les facteurs positifs tendent à prendre le dessus. Les derniers indices de confiance des entreprises ont rebondi bien plus qu'on pouvait l'espérer. Qui plus est, l'embellie touche l'ensemble des secteurs.»

Avec la décrue de la troisième vague épidémique et l'intensification de la campagne de vaccination (18 millions de personnes ont reçu au moins une