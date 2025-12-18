 Aller au contenu principal
France-EDF estime le coût des six nouveaux réacteurs nucléaires à €72,8 mds
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 13:50

Le coût prévisionnel des six futurs réacteurs nucléaires français EPR2 est estimé à 72,8 milliards d'euros, en euros de 2020, a déclaré jeudi l'électricien public EDF.

(Reportage Dominique Patton, rédigé par Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)

