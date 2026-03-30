France-Deux nouvelles arrestations dans l'enquête sur l'action contre Bank of America

Deux nouveaux suspects ont été placés en garde à vue lundi dans l'enquête sur l'attentat déjoué contre le siège parisien de la Bank of America, a-t-on appris auprès du Parquet national antiterroriste (PNAT).

Ces interpellations portent à cinq le nombre de personnes entendues pour leur implication présumée dans une "tentative de dégradation par incendie ou moyen dangereux en relation avec une entreprise terroriste" et la "fabrication d'engin incendiaire ou explosif en relation avec une entreprise terroriste".

"Deux nouveaux placements en garde à vue sont intervenus ce jour 30/03/2025, portant à 5 le nombre de gardes à vue en cours dans cette procédure", précise le PNAT.

"Les gardes à vue des mineurs interpellés les 28/03/26 et 29/03/2026 ont par ailleurs été prolongées", ajoute-t-il.

Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi rue de la Boétie, à Paris, devant le siège de la Bank of America. Des policiers ont interpellé un homme qui s'apprêtait à déclencher une engin explosif artisanal avec un briquet. Il était accompagné d'un deuxième homme qui a pris la fuite en courant.

"Le mode opératoire est en tout point similaire à des actions qui ont été menées aux Pays-Bas, en Belgique, notamment, qui, elles, ont abouti et où la revendication qui a été faite faisait directement le lien avec le conflit" au Moyen-Orient, a déclaré lundi matin le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, sur RTL.

Le ministre a évoqué un possible donneur d'ordre en Iran. "Ils utilisent des 'proxies' (...), des sous-traitants, souvent des délinquants de droit commun", a-t-il relevé.

(Rédigé par Sophie Louet avec Inti Landauro, édité par Benoit Van Overstraeten)