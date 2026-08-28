France-Coup de frein inattendu sur l'économie, le PIB stable au T2

(Actualisé avec détails, contexte, citations de Roland Lescure §§ 3-5 et 7)

La croissance de l'économie française a stagné au deuxième trimestre, avec un produit intérieur brut (PIB) stable sur la période, contrairement aux estimations précédentes, selon les chiffres définitifs publiés vendredi par l'Insee.

Le produit intérieur brut (PIB) de la deuxième économie de la zone euro est resté stable (0,0%) au cours de la période allant d'avril à fin juin, alors qu'un rebond à +0,2% était indiqué dans la première estimation publiée fin juillet et par les économistes interrogés par Reuters.

Le ministre de l'Économie et des Finances Roland Lescure, s'exprimant à Paris lors des universités d'été de "l'économie de demain", a déploré des chiffres "absolument horribles", reflétant selon lui "le premier impact de l'été".

"C'est un impact absolument terrifiant, énorme", a-t-il souligné.

La Banque de France (BdF) avait dit début juillet prévoir une croissance de 0,2% au deuxième trimestre.

La formation brute de capital fixe (FBCF) recule moins qu'au premier trimestre, avec une baisse de 0,3% contre -0,8%, pénalisée par des replis dans les services marchands et la construction, selon un communiqué de l'Insee, qui ajoute que "les dépenses de consommation des administrations publiques augmentent un peu plus vite qu’au trimestre précédent".

L'économie française s'est par ailleurs repliée de 0,2% au trimestre précédent, selon une révision des données également publiée vendredi.

L'Insee explique dans le communiqué que les révisions des chiffres du premier trimestre et de la première estimation du deuxième trimestre reflètent la prise en compte de la situation encore plus dégradée que prévu de la production agricole, ainsi que des prix dans les services marchands plus dynamiques qu’anticipés.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)