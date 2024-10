France : contraction moindre que prévu du secteur manufacturier en septembre

(AOF) - La contraction du secteur manufacturier français en septembre s’est révélée légèrement moins importante qu’annoncé initialement, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat le secteur manufacturier est ressorti à 44,6 contre un consensus et une première estimation de 44. Il a rebondi par rapport à août : 43,9. Sous 50, plus cet indice est faible et plus la contraction du secteur est importante et inversement.

Le secteur a été confronté " principalement à un nouveau recul marqué des ventes des fabricants en septembre ". Selon les entreprises interrogées, cette diminution du volume global des nouvelles commandes reflète une faiblesse générale de la demande clients sur les marchés, certaines d'entre elles l'associant également à une conjoncture difficile dans le secteur de l'automobile ainsi qu'à une baisse de la demande sur les marchés étrangers.

S&P Global souligne que les indicateurs prospectifs de l'enquête dressent également un tableau peu rassurant de la conjoncture du secteur : l'indice des perspectives d'activité indiquant le plus fort degré de pessimisme des entreprises depuis janvier. Les fabricants français ont en outre procédé à la plus forte réduction de leurs stocks d'achats depuis presque quatre ans et demi.