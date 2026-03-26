France : climat des affaires stable, mais confiance des ménages en recul
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 09:13
"Le climat des affaires se dégrade dans le commerce de gros et l'industrie, reste stable dans les services et s'améliore dans le bâtiment et le commerce de détail", précise l'institut national de statistiques dans son communiqué.
En revanche, l'indicateur du climat de l'emploi rebondit de 1 point à 94, tout en restant en deçà de sa moyenne de longue période (100). Cela résulte principalement de l'amélioration des soldes sur les effectifs prévus dans les services (y compris intérim).
Par ailleurs, l'INSEE indique que la confiance des ménages français se replie légèrement : à 89, l'indicateur qui la synthétise perd 2 points et s'éloigne de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2025).
En particulier, il met en avant que la part des ménages estimant que les prix vont accélérer au cours des douze prochains mois augmente très fortement, dans un contexte de vives tensions géopolitiques.
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