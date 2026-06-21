 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France/Canicule-Le PDG de la SNCF déconseille aux personnes vulnérables de prendre le train
information fournie par Reuters 21/06/2026 à 11:33

Le PDG de la SNCF Jean Castex a dit dimanche déconseiller aux personnes vulnérables de prendre le train pendant la canicule qui s'est abattue sur la France, dont le pic est attendu en début de semaine prochaine.

"On recommande (aux voyageurs vulnérables) de décaler leur voyage ou en tout cas d'éviter, pendant cette période caniculaire, de prendre le train, parce que c'est aussi une façon de les protéger en amont", a-t-il dit à la presse.

L'ancien Premier ministre a ajouté que des incidents n'étaient pas exclus du fait de la canicule, qui, entre autres, peut déformer les rails.

Selon le dernier bulletin de Météo France, 35 départements sont passés en vigilance rouge canicule, le niveau maximum, et 45 autres sont classés en vigilance orange, avec des températures de 41 degrés attendues dans certains endroits du pays.

"Une extension de la vigilance rouge canicule est possible pour la journée du lundi sur certains départements actuellement orange", précise Météo France, disant que la canicule allait se renforcer lundi, avec des pics à 42° attendus.

"Il est probable que l'épisode caniculaire se poursuive (voire s'aggrave sur certaines régions) une grande partie de la semaine prochaine", ajoute encore Météo France.

(Version française Benoit Van Overstraeten)

Environnement
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
80,38 +1,41%
2CRSI
25,4 0,00%
CAC 40
8 421,14 -0,55%
Or
4 156,56 0,00%
EUR/USD SPOT
1,14748 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank