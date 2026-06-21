France/Canicule-Le PDG de la SNCF déconseille aux personnes vulnérables de prendre le train

Le PDG de la SNCF Jean Castex a dit dimanche déconseiller aux personnes vulnérables de prendre le train pendant la canicule qui s'est abattue sur la France, dont le pic est attendu en début de semaine prochaine.

"On recommande (aux voyageurs vulnérables) de décaler leur voyage ou en tout cas d'éviter, pendant cette période caniculaire, de prendre le train, parce que c'est aussi une façon de les protéger en amont", a-t-il dit à la presse.

L'ancien Premier ministre a ajouté que des incidents n'étaient pas exclus du fait de la canicule, qui, entre autres, peut déformer les rails.

Selon le dernier bulletin de Météo France, 35 départements sont passés en vigilance rouge canicule, le niveau maximum, et 45 autres sont classés en vigilance orange, avec des températures de 41 degrés attendues dans certains endroits du pays.

"Une extension de la vigilance rouge canicule est possible pour la journée du lundi sur certains départements actuellement orange", précise Météo France, disant que la canicule allait se renforcer lundi, avec des pics à 42° attendus.

"Il est probable que l'épisode caniculaire se poursuive (voire s'aggrave sur certaines régions) une grande partie de la semaine prochaine", ajoute encore Météo France.

(Version française Benoit Van Overstraeten)