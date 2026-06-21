Canicule: la SNCF recommande aux personnes "vulnérables" d'éviter de prendre le train

Le Pdg de la SNCF Jean Castex le 7 avril 2026 à Bully-les-Mines, dans le Pas-de-Calais ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Le PDG de la SNCF Jean Castex a invité dimanche les voyageurs les plus "vulnérables" à "éviter de prendre le train" pendant la canicule.

"On leur recommande de décaler leur voyage, ou en tout cas d'éviter, pendant cette période caniculaire, de prendre le train, parce que c'est aussi une façon de les protéger en amont", a-t-il déclaré à la presse, gare Montparnasse à Paris, en soulignant qu'on ne pouvait "pas écarter les incidents" sur le réseau.

Trente cinq départements sont placés "en vigilance rouge canicule" à partir de dimanche midi et 45 autres sont en vigilance orange.

"Je serais malhonnête de dire que cela (les incidents) ne peut pas arriver, même si évidemment nous faisons tout pour que ça ne soit pas le cas (...) On ne peut rien écarter, c'est le propre des phénomènes climatiques exceptionnels, d'autant que les températures risquent encore d'augmenter en ce début de semaine", a-t-il souligné.

"Le réseau ferroviaire français est fortement affecté par ce phénomène caniculaire", a-t-il dit.

Il a ajouté que 3.500 agents "surveillent le réseau, les rails, les caténaires, la signalisation" jour et nuit. Se trouvant à l'extérieur, "beaucoup de ces éléments supportent mal les très fortes températures", les rails étant "susceptibles de se dilater". Les caténaires, les câbles aériens qui alimentent les trains en électricité peuvent se détendre sous l'effet de la chaleur et "être emportés par le train qui passe".

Il a évoqué "deux graves incidents" depuis le début de l'épisode caniculaire, à la gare de l'Est à Paris et à Toulouse, "qui ont beaucoup affecté nos voyageurs".

"La climatisation est mise à rude épreuve (...) Nous réparons, nous vérifions les climatisations pour qu'elles soient les plus robustes possible et pour qu'il n'y ait pas ou qu'il y ait le moins d'incidents possible en journée", a-t-il ajouté.