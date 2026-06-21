Chaleur brûlante en France, des noyades et une Fête de la musique chamboulée

Des personnes sous un système de rafraichissement pendant la canicule à Strasbourg, le 20 juin 2026 ( AFP / ROMEO BOETZLE )

Qui osera se déhancher sous le soleil brûlant? La Fête de la musique s'annonce fortement perturbée dimanche par la canicule, en particulier dans les 35 départements placés en vigilance rouge, un record, où la consommation d'alcool sera prohibée.

Les autorités ont également appelé à la prudence pour la baignade, alors que quatre adolescents sont morts noyés samedi à Besançon, en Dordogne et à Dunkerque (Nord).

De son côté, le PDG de la SNCF Jean Castex a recommandé aux personnes "vulnérables" d'éviter de prendre le train car on ne peut "pas écarter les incidents" sur le réseau, mis sous tension par les fortes chaleurs.

De Auch à Nanterre en passant par Châteauroux, un certain nombre de villes ont annulé les concerts prévus pour la 45e Fête de la musique.

Sans aller jusque-là, le début des festivités a parfois été repoussé à la fin de la journée, comme en Gironde où la fête démarrera à 19H00.

Jusqu’à 41°C sont attendus dans l’agglomération bordelaise. Des températures extrêmes qui ont poussé Amandine, une enseignante d'école primaire, à "tout organiser pour accueillir les réfugiés climatiques de la famille qui étouffe à Bordeaux" dans son jardin avec piscine près du Bassin d’Arcachon (Gironde).

À Paris, comme à Lyon ou Strasbourg, la municipalité a aussi choisi de maintenir la Fête de la musique. Afin de "pouvoir l'ordonner et l'encadrer plutôt que de la subir", a expliqué le maire PS de la capitale, Emmanuel Grégoire.

Sur le bord du canal Saint-Martin à Paris le 20 juin 2026 ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

Dans la capitale et son agglomération, 4.800 policiers et gendarmes ainsi que 2.500 sapeurs-pompiers seront mobilisés, selon la préfecture de police de Paris. Les cortèges seront interdits sur les "quais bas" pour "éviter tout risque de chute dans la Seine".

Au total, quelque 53 millions de Français sont concernés par les vigilances rouge, qui touche 35 départements, et orange, déclarée dans 45 autres départements.

Selon Météo-France, il s'agit d'un "épisode caniculaire d'intensité exceptionnelle" dans la zone allant de la région parisienne aux Pyrénées-Atlantiques, similaire à celui "des canicules de juillet 2019 et août 2003".

Le nombre de départements en vigilance rouge atteint un record, le précédent étant de 20 départements les 24 et 25 juillet 2019.

"Les 39 à 40°C" seront "souvent atteints de la Nouvelle-Aquitaine et d'une petite partie ouest de l'Occitanie vers l'Ile-de-France et la Bourgogne. Les 41°C pourront être atteints par endroits", selon Météo-France.

Les régions les plus épargnées sont situées dans le nord et autour du pourtour méditerranéen.

Sans alcool

Pour tenter d'éviter malaises et troubles à l'ordre public, la consommation d'alcool sera interdite sur la voie publique dans les départements en vigilance rouge canicule, ainsi que dans quelques autres en orange.

Et la "consigne" a été donnée de ne pas en proposer dans les évènements organisés par l'État.

Fête de la musique à Toulouse le 21 juin 2025 ( AFP / Ed JONES )

"L'alcool et les températures élevées ne font vraiment pas bon ménage", a expliqué la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, dans Le Parisien. "Ce n’est pas un message moralisateur, mais scientifique: l’alcool bloque une hormone qui retient l’eau dans le corps, donc vous vous déshydratez davantage", a-t-elle expliqué.

Gratuite et ouverte à toutes les musiques depuis 1982, la Fête de la musique donne l'occasion à de nombreux bars d'attirer les clients.

Parmi les concerts prévus à Paris, celui de La France insoumise, qui a choisi d'en faire un évènement politique à l'approche de la présidentielle. Sa "Fête de la musique antiraciste" a invité place de la République des artistes, comme Leo SVR et 2L, connus pour leurs positions engagées à gauche.

Encore plus chaud lundi

Lundi, "la température moyenne sur l'Hexagone (indicateur thermique) pourrait atteindre le niveau de la journée la plus chaude jamais mesurée en France tous mois confondus", a prévenu Météo-France.

Météo-France prévoit des maximales "entre 40 et 42°C" sur les départements en vigilance rouge ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

La vigilance rouge devrait donc être prolongée et pourrait être étendue à d'autres départements, indique l'organisme, prévoyant des maximales "entre 40 et 42°C" sur les départements en rouge.

Des mesures ont été localement prises pour tenter d'en limiter les effets néfastes pour les travailleurs, notamment du BTP, et dans les écoles, avec des horaires aménagés.

La canicule frappe plusieurs autres pays européens comme le Royaume-Uni et l'Espagne, où une vague de chaleur extrême doit toucher la majeure partie du pays ainsi que les îles Baléares à partir de dimanche.

Selon le consensus scientifique, le changement climatique induit par l'activité humaine rend plus intenses les phénomènes météorologiques extrêmes, notamment les vagues de chaleur.